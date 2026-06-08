Quatro jovens morrem em confronto com a Rondesp em festa 'paredão'

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Quatro homens morreram após entrarem em confronto com equipes da Rondesp Recôncavo no último domingo, 7, no município de Mutuípe, localizado no Vale do Jiquiriçá, interior da Bahia. Os suspeitos foram identificados oficialmente pela Polícia Civil.

De acordo com o órgão, os mortos são:

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Ailton dos Santos de Jesus, de 26 anos;

Pedro Felipe Bessa Sousa, de 20 anos;

Jhuann Santos Santana, de 19 anos;

Eduardo Silva Santos, também de 19 anos.

Informações da Polícia Militar (PM) apontam que o grupo entrou em confronto com os policiais em uma localidade conhecida como Pé de Serra.

Origem da ocorrência e tentativa de fuga

A ação policial teve início após denúncias de moradores sobre a presença de homens armados em um evento no estilo “paredão”, realizado nas proximidades da rodovia BR-420.

Com base no relato de que indivíduos exibiam armas de fogo na festa, os militares intensificaram o patrulhamento na região.

Durante as buscas operacionais, as equipes localizaram um grupo com as mesmas características descritas.

Segundo a versão da PM, os suspeitos efetuaram disparos contra as guarnições ao notarem a aproximação e fugiram em direção a uma área de vegetação, abrigando-se em seguida no interior de uma edificação.

Os policiais realizaram o cerco ao imóvel, momento em que um novo tiroteio começou. Cessados os disparos, os quatro homens foram encontrados baleados no recinto. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados a uma unidade de saúde da região, mas não resistiram aos ferimentos.

Material apreendido

A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus como morte decorrente de intervenção policial. Durante a operação, os policiais militares apreenderam o seguinte material:

Duas pistolas;

Dois revólveres;

Carregadores e munições de diversos calibres;

Três aparelhos celulares.

Armas apreendidas durante operação - Foto: Divulgação | PM-BA

Todo o armamento e os objetos recolhidos foram encaminhados à delegacia e passarão por perícia técnica. As circunstâncias do caso e a conduta dos envolvidos serão apuradas em inquérito pela Polícia Civil.