POLÍCIA
Homem é detido por esconder cocaína em bombinha de asma na Bahia
Suspeito foi visto em movimentação suspeita saindo de um local conhecido pelo comércio de drogas
Um homem de 39 anos foi detido após esconder uma porção de cocaína dentro de uma bombinha de asma. O caso ocorreu neste domingo, 7, no bairro Vila de Fátima, localizado no município de Serrinha, no nordeste da Bahia.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por consumo pessoal de drogas em desfavor do indivíduo. Após a formalização da ocorrência, ele responderá ao processo em liberdade.
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Como aconteceu a abordagem?
Agentes da Polícia Militar viram o suspeito saindo de um local conhecido por concentrar constantemente ocorrências de tráfico e consumo de drogas.
Ao notar a aproximação dos policiais, o homem andou mais rápido, motivando a abordagem. Durante a revista, os militares encontraram com ele uma trouxa de substância semelhante à cocaína escondida dentro do inalador.
De acordo com a polícia, o suspeito não apresentou resistência, entregando o material espontaneamente e afirmando ser usuário da droga.
Em seguida, os agentes o encaminharam para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, juntamente com a droga e a bombinha de asma, para registro da ocorrência.