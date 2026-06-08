Homem é detido por esconder cocaína em bombinha de asma na Bahia

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Um homem de 39 anos foi detido após esconder uma porção de cocaína dentro de uma bombinha de asma. O caso ocorreu neste domingo, 7, no bairro Vila de Fátima, localizado no município de Serrinha, no nordeste da Bahia.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por consumo pessoal de drogas em desfavor do indivíduo. Após a formalização da ocorrência, ele responderá ao processo em liberdade.

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Como aconteceu a abordagem?

Agentes da Polícia Militar viram o suspeito saindo de um local conhecido por concentrar constantemente ocorrências de tráfico e consumo de drogas.

Ao notar a aproximação dos policiais, o homem andou mais rápido, motivando a abordagem. Durante a revista, os militares encontraram com ele uma trouxa de substância semelhante à cocaína escondida dentro do inalador.

De acordo com a polícia, o suspeito não apresentou resistência, entregando o material espontaneamente e afirmando ser usuário da droga.

Em seguida, os agentes o encaminharam para a Delegacia Territorial (DT) de Serrinha, juntamente com a droga e a bombinha de asma, para registro da ocorrência.