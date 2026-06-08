Bahia Farm Show: esquema de segurança terá drones e reconhecimento facial

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A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) montou uma operação especial para garantir a segurança da Bahia Farm Show 2026, que será realizada entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano. Cerca de 200 policiais e bombeiros atuarão durante o evento, considerado a maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste.

O esquema de segurança contará com o apoio de tecnologias de monitoramento e inteligência, incluindo câmeras de videomonitoramento equipadas com sistema de Reconhecimento Facial.

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Além das câmeras, a operação contará com Plataformas Elevadas de Observação, que permitem uma visão ampliada das áreas de maior circulação de pessoas, e Rádios TRETA, utilizados para fortalecer a comunicação entre as equipes em campo.

O monitoramento aéreo também será reforçado com o emprego de drones, que vão auxiliar na vigilância do espaço do evento e no acompanhamento em tempo real da movimentação do público. As imagens captadas pelos equipamentos serão integradas às ações das forças de segurança durante os seis dias de programação.