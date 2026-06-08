Estudante universitário é morto a tiros em via pública na Bahia

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Um estudante da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) foi morto a tiros na noite da última sexta-feira, 5, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A vítima foi identificada como Gustavo Miranda Reis, de 30 anos, aluno do curso de Engenharia Civil da instituição.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 87ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após a informação de que um homem havia sido encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo. O corpo estava em uma via pública no bairro Novo Horizonte.

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Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela realização da perícia e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. No local do crime, foram encontradas diversas cápsulas de diferentes calibres, que poderão auxiliar na identificação da autoria.

Guias para perícia e remoção foram expedidas, e diligências estão em andamento. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas.

Nota de pesar

A Universidade Federal do Sul da Bahia lamentou a morte do estudante por meio de nota oficial. Natural de Medeiros Neto, Gustavo era egresso do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e cursava Engenharia Civil no Centro de Formação em Desenvolvimento Territorial (CFDT/UFSB).

"A UFSB recebe com profunda consternação a notícia do falecimento do discente Gustavo Miranda Reis. Sua morte é uma perda irreparável para a família, os amigos e toda a comunidade universitária", afirmou a instituição.

A universidade também destacou o impacto da violência na sociedade e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Gustavo.