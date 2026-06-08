Após apelo da mãe, corpo de jovem desaparecido é encontrado em rodovia na Bahia

O desaparecimento de Vitor Souza Alves, de 21 anos, terminou de forma trágica neste domingo, 7, após o corpo do jovem ser localizado às margens da BA-148, entre os municípios de Irecê e Lapão, no norte da Bahia. A descoberta ocorreu poucos dias depois de familiares iniciarem uma busca por informações sobre seu paradeiro.

Desde a última quarta-feira, 3, Vitor não era mais visto. Durante o período em que esteve desaparecido, familiares passaram a temer pela morte do jovem após a circulação de um vídeo nas redes sociais que supostamente mostraria sua execução.

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Diante da falta de informações sobre o paradeiro do filho, a mãe de Vitor, identificada apenas como Ailde, fez um apelo público nas redes sociais na tentativa de localizar o corpo e garantir que pudesse realizar o sepultamento.

“A notícia que temos é de que ele está morto, porque está circulando um vídeo em que ele aparece sendo executado. Porém, até agora, eu não tenho nenhuma notícia sobre onde está o corpo do meu filho”, disse.

Em seguida, emocionada, ela reforçou o pedido.

“Venho fazer um apelo para saber onde ele está, porque mãe nenhuma merece passar pelo que eu estou passando. O meu filho eu já perdi. Agora, eu só quero ter o direito de sepultar o meu filho. Eu não quero saber de nada, nem de quem fez isso. Só quero ter o direito de dar um enterro digno”, completou.

Horas depois do apelo, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que havia um corpo em uma área rural próxima à BA-148. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do cadáver.

Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. A investigação está a cargo da 1ª Delegacia Territorial de Irecê, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio, além de identificar os responsáveis e a motivação do crime.

As apurações também revelaram outro elemento que pode ajudar na elucidação do caso. No sábado, 6, o veículo utilizado por Vitor foi encontrado completamente incendiado às margens da BA-225, no município de Presidente Dutra.

Perícias foram solicitadas e testemunhas começaram a ser ouvidas. A expectativa da polícia é que os levantamentos contribuam para esclarecer a sequência dos fatos que culminaram na morte do jovem.