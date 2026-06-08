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POLÍCIA

Após apelo da mãe, corpo de jovem desaparecido é encontrado em rodovia na Bahia

Corpo apresentava lesões compatíveis com disparos de arma de fogo, segundo informações da Polícia

Luan Julião
Por
Vitor Souza Alves, de 21 anos
Vitor Souza Alves, de 21 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O desaparecimento de Vitor Souza Alves, de 21 anos, terminou de forma trágica neste domingo, 7, após o corpo do jovem ser localizado às margens da BA-148, entre os municípios de Irecê e Lapão, no norte da Bahia. A descoberta ocorreu poucos dias depois de familiares iniciarem uma busca por informações sobre seu paradeiro.

Desde a última quarta-feira, 3, Vitor não era mais visto. Durante o período em que esteve desaparecido, familiares passaram a temer pela morte do jovem após a circulação de um vídeo nas redes sociais que supostamente mostraria sua execução.

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Diante da falta de informações sobre o paradeiro do filho, a mãe de Vitor, identificada apenas como Ailde, fez um apelo público nas redes sociais na tentativa de localizar o corpo e garantir que pudesse realizar o sepultamento.

“A notícia que temos é de que ele está morto, porque está circulando um vídeo em que ele aparece sendo executado. Porém, até agora, eu não tenho nenhuma notícia sobre onde está o corpo do meu filho”, disse.

Em seguida, emocionada, ela reforçou o pedido.

“Venho fazer um apelo para saber onde ele está, porque mãe nenhuma merece passar pelo que eu estou passando. O meu filho eu já perdi. Agora, eu só quero ter o direito de sepultar o meu filho. Eu não quero saber de nada, nem de quem fez isso. Só quero ter o direito de dar um enterro digno”, completou.

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Horas depois do apelo, equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que havia um corpo em uma área rural próxima à BA-148. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e solicitaram a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do cadáver.

Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. A investigação está a cargo da 1ª Delegacia Territorial de Irecê, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio, além de identificar os responsáveis e a motivação do crime.

As apurações também revelaram outro elemento que pode ajudar na elucidação do caso. No sábado, 6, o veículo utilizado por Vitor foi encontrado completamente incendiado às margens da BA-225, no município de Presidente Dutra.

Perícias foram solicitadas e testemunhas começaram a ser ouvidas. A expectativa da polícia é que os levantamentos contribuam para esclarecer a sequência dos fatos que culminaram na morte do jovem.

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