Ex-prefeito de cidade do Piauí morre em acidente em Barreiras

Cândido Júnior tembém era veterinário e deixa a esposa e três filhos - Foto: Reprodução

Foi identificado a vítima que morreu em um acidente nesta terça-feira, 24, na BR-242, em Barreiras, na Bahia. Cândido Lustosa de Araújo Júnior, de 55 anos, foi ex-prefeito de Parnaguá, no interior do Piauí. A informação é da CNN Brasil.

A vítima estava no banco do passageiro de uma caminhonete que aquaplanou em meio à forte chuva e colidiu com uma carreta que seguia no sentido contrário. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h da manhã.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do veículo perdeu o controle da caminhonete, provavelmente porque o veículo girou na pista molhada, e invadiu a faixa contrária.

O impacto da carreta atingiu o lado direito da caminhonete, onde Cândido estava, e ele não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. O motorista, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido e foi socorrido.

“A pessoa que faleceu estava no banco do passageiro. O motorista foi levado em estado grave pelo Samu. O impacto maior foi na porta do lado do passageiro”, disse a PRF-BA, em nota.

Cândido Júnior foi prefeito de Parnaguá entre 2009 e 2012 e nos últimos tempos vivia no município de Corrente. Ele também era veterinário e deixa a esposa e três filhos.

A Prefeitura de Parnaguá decretou luto oficial de três dias e divulgou uma nota de pesar, em lamento pela perda.

“A Prefeitura Municipal de Parnaguá, por meio do prefeito Alemão, manifesta grande pesar pelo infausto falecimento do ex-prefeito Cândido Lustosa de Araújo Júnior. Ao tempo em que decreta Luto Oficial por três dias consecutivos, externamos nossos sentimentos de sinceros pêsames neste momento difícil que a família e amigos estão passando”, informaram.

A Prefeitura de Corrente, onde Cândido morava atualmente, também se manifestou pela morte do político, além de destacar a relevância dele para a cidade.

“A Prefeitura Municipal de Corrente, através do prefeito Murilo Mascarenhas, manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Cândido Lustosa Pereira de Araújo Júnior, ocorrido nesta terça-feira (24/12). Júnior Carneirão, como era popularmente conhecido, era esposo da Secretária Municipal de Saúde, Telma Simei, e cunhado do vereador Dionízio Rodrigues Nogueira Júnior. Abraçamos Telma Simei, Cibele Cândida, Lina Simei e Davi, em nome dos demais familiares e amigos, lamentamos essa perda irreparável e nos solidarizamos com todos, nossos sentimentos”.