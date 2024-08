Ex-presidente de time está entre mortos em acidente de avião no MT

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, e dois de seus netos estão entre as vítimas de um acidente envolvendo um avião de pequeno porte, ocorrido nesta quinta-feira, 15, em uma propriedade rural localizada a aproximadamente 60 quilômetros de Apiacás, no Mato Grosso.

Arni Alberto Spiering, ex-presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, conhecido por sua atuação no setor de sementes e no transporte de combustíveis, foi agraciado com o título de cidadão mato-grossense em reconhecimento ao seu trabalho à frente do time.

Em 2010, sob sua liderança, o União quebrou um jejum de mais de 37 anos, ao conquistar seu primeiro título no Campeonato Estadual Mato-Grossense, vencendo o Operário de Várzea Grande por 3 a 2. Após o acidente aéreo ocorrido nesta quinta-feira, o clube emitiu uma nota de pesar em homenagem ao cartola.

A aeronave decolou, com cinco pessoas a bordo, de uma pousada às margens do rio Teles Pires e caiu aproximadamente 50 minutos após a decolagem, em uma área conhecida como "Paredão". O local do acidente foi isolado, e equipes da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil foram encaminhadas para realizar os trabalhos de perícia.