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Exame descarta ebola em paciente internado em estado grave

Homem de 37 anos veio da República Democrática do Congo

Victoria Isabel
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Imagem ilustrativa da imagem Exame descarta ebola em paciente internado em estado grave
Foto: Reprodução/AFP

O Instituto Adolfo Lutz informou nesta segunda-feira, 1º, que não identificou material genético do vírus ebola na amostra analisada de um paciente que estava sob suspeita da doença em São Paulo. O homem, de 37 anos, segue internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o estado de saúde do paciente é considerado grave. Apesar da suspeita inicial de ebola, exames laboratoriais realizados pelo Instituto Adolfo Lutz descartaram a infecção pelo vírus.

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No último sábado, 30, o instituto já havia confirmado resultado positivo para Neisseria meningitidis, bactéria responsável pela meningite meningocócica.

O paciente é natural da República Democrática do Congo, país que registra áreas com transmissão de ebola, e havia retornado recentemente de uma viagem ao território africano, o que motivou a investigação da doença.

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Segundo o Ministério da Saúde, antes de ser transferido para o Instituto Emílio Ribas, o homem procurou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), apresentando quadro de febre alta.

Na ocasião, os exames para malária tiveram resultados inconclusivos, levando à adoção de protocolos de investigação para doenças infecciosas graves.

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