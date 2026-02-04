Menu
BRASIL
BRASIL

CNH mais cara? Exames médicos e psicológicos terão novos valores

Medida tem como objetivo adequar os valores à legislação vigente

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/02/2026 - 11:26 h | Atualizada em 04/02/2026 - 11:44

CNH
CNH -

Motoristas que precisam realizar exames médicos e psicológicos no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) devem ficar atentos: os valores dos serviços foram atualizados.

A mudança segue a Portaria nº 927/2025, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que estabelece que a soma das taxas cobradas pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica não pode ultrapassar R$ 180.

Confira os novos valores:

  • Exame médico de aptidão física e mental: R$ 90;
  • Avaliação psicológica para obtenção da CNH, grau de recurso, reabilitação (por acidente ou cassação) e exercício de atividade remunerada: R$ 90;
  • Avaliação psicológica para fins pedagógicos de instrutor, examinador ou diretor de autoescola: R$ 90;
  • Exame médico em reavaliação por Junta Médica Especial: R$ 90;
  • Avaliação psicológica realizada por clínicas credenciadas: R$ 90.

Segundo o Detran-DF, a medida tem como objetivo adequar os valores à legislação vigente e padronizar a cobrança dos exames em todo o país.

avaliação psicológica cnh exames médicos legislação de trânsito taxas de serviços

