WhatsApp terá mudanças para usuários menores de idade; veja alterações

- Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O WhatsApp está lançando ajustes voltados à privacidade no Brasil. A mudança impacta, sobretudo, aos usuários da plataforma que têm menos de 18 anos.

O principal objetivo da Meta é se adequar às regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Ambiente Digital (ECA Digital, Lei nº 15.211/2025).

Com o texto, aplicativos, jogos eletrônicos, redes sociais e outros serviços digitais devem adotar medidas mais rígidas para proteger esse público.

A versão beta 2.26.5.1 do aplicativo para Android, que já está disponível no Google Play Store, possibilita que as configurações de privacidade para o público menor de idade sejam atualizadas automaticamente pela ferramenta.

Saiba o que muda

Agora, aba “Privacidade” do aplicativo passará a exibir uma mensagem para usuários menores de idade, informando que, devido à lei, não será mais possível escolher a opção “Todos” nas seguintes configurações:

Visto por último: alterada automaticamente para “Meus contatos”;

Recado: visível apenas para contatos salvos;

Links: apenas contatos aprovados pelo usuário poderão acessar links do perfil que direcionam para Facebook e Instagram.

O recurso ainda está em desenvolvimento e, por enquanto, está disponível apenas na versão beta, em fase de teste. A funcionalidade deve ser liberada a todos as contas em uma atualização futura.