TECNOLOGIA

WhatsApp, Instagram e Facebook podem ganhar assinaturas pagas; saiba o que muda

Você pagaria para usar as redes sociais da Meta?

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

27/01/2026 - 11:29 h

As redes sociais da Meta: WhatsApp, Instagram e Facebook
As redes sociais da Meta: WhatsApp, Instagram e Facebook -

Redes sociais da Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, podem deixar de ser 100% gratuitas, como acontece desde que foram lançadas. Segundo o portal TechCrunch, uma opção com assinatura paga irá fornecer aos usuários acesso a recursos exclusivos e uma 'experiência premium'.

O intuito da Meta seria proporcionar mais produtividade e criatividade, além de recursos expandidos de inteligência artificial.

“A Meta parece não estar presa a uma única estratégia, observando que testará diversos recursos e pacotes de assinatura, e que cada assinatura de aplicativo terá um conjunto distinto de recursos exclusivos”, detalha o TechCrunch.

Ou seja, a Meta manterá as funcionalidades principais das redes sociais gratuitas, mas oferecerá aos usuários pagantes acesso a ferramentas especiais e maior controle sobre o que compartilham e como se conectam.

A Meta ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis mudanças nas redes sociais.

