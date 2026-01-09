Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Advogado pede execução de bolsonaristas em grupo de WhatsApp; confira

Comentário teria sido feito durante discussão sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL)

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/01/2026 - 20:54 h
Lindomar da Silva Rezende, advogado acusado de enviar mensagens ofensivas
Lindomar da Silva Rezende, advogado acusado de enviar mensagens ofensivas -

Um advogado identificado como Lindomar da Silva Rezende enviou mensagens em um grupo de mensagens ligado à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Mato Grosso (OAB-MT), na última quarta-feira, 7, em que defende que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenham a "cabeça cortada".

"Torço para que um dia possamos cortar cabeças de bolsonaristas em praça pública", escreveu ele, que se colocou como voluntário para a execução sugerida.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Captura de tela das mensagens enviadas no grupo dos advogados
Captura de tela das mensagens enviadas no grupo dos advogados | Foto: Reprodução | Redes sociais

Segundo informações preliminares, o comentário foi feito durante uma discussão sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente. Lindomar também disparou ofensas contra um membro do fórum, a quem chamou de "hipócrita".

Após as mensagens, advogados protocolaram representações no Tribunal de Ética e Disciplina da ordem (TED). O grupo exige a suspensão imediata do profissional, sob o argumento de que a incitação à violência é incompatível com o Estatuto da Advocacia e com a defesa da Constituição.

Leia Também:

Justiça condena Estado por esquecer carro roubado em pátio por 9 anos
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa
Saiba o que Lewandowski vai fazer após pedir demissão de ministério

Além disso, a sugestão de assassinatos pode configurar crime de incitação à prática de delitos. Conselheiros federais reforçam que a liberdade de expressão não protege ameaças de extermínio.

Até o momento, a OAB-MT não emitiu nota oficial sobre o processo.

Retratação

Por sua vez, Lindomar foi procurado pela jornalista Mirelle Pinheiro e confirmou a autoria da mensagem, destacando que a conversa ocorreu em meio a um intenso debate político.

Em nota, ele reconheceu que errou nas declarações: “Reafirmo que fui infeliz em meus comentários e deles me retrato publicamente.”

Leia Também:

Justiça condena Estado por esquecer carro roubado em pátio por 9 anos
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa
Saiba o que Lewandowski vai fazer após pedir demissão de ministério

Ele ainda disse que as falas foram feitas “em tom de galhofa”, sem intenção de incentivar violência, alegando que outros participantes do grupo também teriam enviado mensagens ofensivas durante a discussão. Segundo ele, o vazamento das mensagens contribuiu para ampliar a repercussão do caso.

Lindomar já ocupou cargo público em Cáceres, onde atuou como coordenador do Procon. Até o momento, segundo informou a OAB Mato Grosso por meio de sua assessoria, não há registro de denúncia formal ou pedido de apuração disciplinar relacionado ao caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

debate político ética na advocacia incitação à violência liberdade de expressão Lindomar da Silva Rezende OAB-MT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lindomar da Silva Rezende, advogado acusado de enviar mensagens ofensivas
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Lindomar da Silva Rezende, advogado acusado de enviar mensagens ofensivas
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Lindomar da Silva Rezende, advogado acusado de enviar mensagens ofensivas
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Lindomar da Silva Rezende, advogado acusado de enviar mensagens ofensivas
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x