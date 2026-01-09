VIOLÊNCIA
Advogado pede execução de bolsonaristas em grupo de WhatsApp; confira
Comentário teria sido feito durante discussão sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL)
Por Gustavo Nascimento
Um advogado identificado como Lindomar da Silva Rezende enviou mensagens em um grupo de mensagens ligado à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Mato Grosso (OAB-MT), na última quarta-feira, 7, em que defende que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenham a "cabeça cortada".
"Torço para que um dia possamos cortar cabeças de bolsonaristas em praça pública", escreveu ele, que se colocou como voluntário para a execução sugerida.
Segundo informações preliminares, o comentário foi feito durante uma discussão sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente. Lindomar também disparou ofensas contra um membro do fórum, a quem chamou de "hipócrita".
Após as mensagens, advogados protocolaram representações no Tribunal de Ética e Disciplina da ordem (TED). O grupo exige a suspensão imediata do profissional, sob o argumento de que a incitação à violência é incompatível com o Estatuto da Advocacia e com a defesa da Constituição.
Além disso, a sugestão de assassinatos pode configurar crime de incitação à prática de delitos. Conselheiros federais reforçam que a liberdade de expressão não protege ameaças de extermínio.
Até o momento, a OAB-MT não emitiu nota oficial sobre o processo.
Retratação
Por sua vez, Lindomar foi procurado pela jornalista Mirelle Pinheiro e confirmou a autoria da mensagem, destacando que a conversa ocorreu em meio a um intenso debate político.
Em nota, ele reconheceu que errou nas declarações: “Reafirmo que fui infeliz em meus comentários e deles me retrato publicamente.”
Ele ainda disse que as falas foram feitas “em tom de galhofa”, sem intenção de incentivar violência, alegando que outros participantes do grupo também teriam enviado mensagens ofensivas durante a discussão. Segundo ele, o vazamento das mensagens contribuiu para ampliar a repercussão do caso.
Lindomar já ocupou cargo público em Cáceres, onde atuou como coordenador do Procon. Até o momento, segundo informou a OAB Mato Grosso por meio de sua assessoria, não há registro de denúncia formal ou pedido de apuração disciplinar relacionado ao caso.
