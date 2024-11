Explosão de gás causa desabamento de prédio e três mortes em Maceió

- Foto: Reprodução

Uma explosão causou o desabamento de um prédio e deixou três mortos na madrugada desta quinta-feira, 7, em Maceió. Segundo o Corpo de Bombeiros, um botijão de gás teria causado a destruição.

De acordo com que Corpo de Bombeiros informou à CNN, entre os mortos estão dois adultos e uma criança. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

A explosão aconteceu em um edifício de dois andares no Residencial Maceió I, no bairro Cidade Universitária da capital alagoana. O local foi isolado e cinco blocos vizinhos do edifício foram evacuados para garantir a segurança dos moradores.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local, realizando buscas e evacuação de prédios vizinhos, com 34 bombeiros e 12 viaturas mobilizados. A área foi isolada devido ao risco de mais desabamentos, com a presença de forte cheiro de gás.

A investigação sobre os danos estruturais e possíveis novas vítimas segue em andamento.