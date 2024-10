Expresso saidinha: PM prende detentos com droga em ônibus

Os homens foram abordados e os policiais militares constataram que todos os 35 presentes eram detentos que estavam sendo beneficiados pela saidinha. - Foto: Reprodução/ SSP

Um ônibus foi apreendido com mais de 50 porções de drogas e 35 detentos em saída temporária, a conhecida “saidinha”, na rua Voluntários da Pátria, em Santana, zona norte de São Paulo, nesta segunda-feira, 23.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), agentes policiais realizavam patrulhamento na região quando perceberam uma movimentação no interior da garagem de uma empresa de ônibus. Ao se aproximarem do local, notaram vários homens, sendo que parte estavam usando tornozeleira eletrônica, consumindo bebidas alcoólicas enquanto entravam no veículo.

Os homens foram abordados e os policiais militares constataram que todos os 35 presentes eram detentos que estavam sendo beneficiados pela saidinha. Inclusive, os beneficiários estavam embarcando no ônibus para voltar ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Potim, no interior paulista.

Com um dos suspeitos, foram encontrados 51 porções de drogas, entre maconha, crack e cocaína. Uma garrafa com líquido, que parecia ser um lança-perfume, também foi apreendido.

Todos os envolvidos foram levados ao 13° DP (Casa Verde), onde o caso foi registrado. O delegado responsável pelo caso afirmou que o suspeito encontrado com as drogas deve permanecer. Os outros 34 serão ouvidos e encaminhados de volta ao CDP.