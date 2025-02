FAB intercepta avião com 500 kg de drogas no espaço aéreo brasileiro

As drogas foram destruídas no incêndio - Foto: Divulgação/FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Federal (PF) interceptaram, neste domingo, 2, uma aeronave vinda do Peru que transportava 500 kg de drogas no espaço aéreo brasileiro. A operação ocorreu no Amazonas, a cerca de 80 km de Manaus.

A aeronave foi detectada pelos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). A interceptação ocorreu por volta das 10h e seguiu os protocolos estabelecidos pelas Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA).

Após ser ordenado o pouso obrigatório, o piloto realizou um pouso forçado, colidindo com árvores na área de terra. Logo depois, os pilotos incendiaram a aeronave, as drogas foram destruídas no incêndio.

A ação fez parte da Operação Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), com o objetivo de combater atividades criminosas na fronteira.