BRASIL

Falida: o que restou da fábrica de chocolates do Brasil de quase 100 anos

Empresa marcou gerações com chocolates característicos principalmente nos anos 90

Por Luiz Almeida

31/07/2025 - 20:27 h
Fábrica Chocolates Pan entrou em falência
Fábrica Chocolates Pan entrou em falência

A tradicional Chocolates Pan, que fez parte da infância de milhões de brasileiros com produtos icônicos como as Moedinhas, os Cigarrinhos de Chocolate e o Chocolápis, decretou falência há dois anos, mas até hoje é lembrada.

Fundada em 1935, a empresa encerrou as suas atividades com uma dívida estimada em mais de R$ 260 milhões, após anos de crise financeira.

Apesar do fim da produção, o legado da marca não foi totalmente apagado. O imóvel da fábrica em São Caetano do Sul (SP), junto com maquinários históricos, foi arrematado pela Cacau Show por R$ 71 milhões.

Já as marcas registradas da Pan (37 ao todo) foram vendidas separadamente por R$ 3,1 milhões para a empresa Real Solar, do Rio Grande do Norte.

Chocolates marcaram a infância brasileira

Durante décadas, a Pan se destacou por oferecer chocolates acessíveis e criativos, com forte apelo entre o público infantil. O Cigarrinho de Chocolate, que mais tarde se tornaria o Chocolápis por questões éticas e sanitárias, foi um dos produtos mais emblemáticos da marca.

Outros clássicos, como o Paulistinha, as Moedinhas e o Chocolito, também ajudaram a consolidar a empresa como referência no mercado nacional de chocolates populares.

A falência da empresa foi decretada pela Justiça de São Paulo após anos de dificuldades, especialmente com dívidas trabalhistas acumuladas desde 2017.

Para quitar parte dos débitos, os ativos da Pan foram leiloados em duas frentes:

  • Imóvel industrial e maquinário antigo: comprados pela Cacau Show por R$ 71 milhões, um valor 33% acima do lance mínimo. A aquisição foi estratégica, tanto pelo espaço quanto pelo simbolismo da marca.
  • Marcas registradas: vendidas em março de 2024 por R$ 3,1 milhões à Real Solar, que venceu a disputa com outras 25 propostas. A empresa agora detém os direitos sobre os nomes clássicos da Pan.

