Família se isola em casa após gato deixar braço de tutora dilacerado

Além do Thor, Luciana também é dona de Nina - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma família de São Vicente (São Paulo) tem se isolado dentro de casa após seu gato Thor, de 7 anos, atacar a tutorua. Após sequência de ataques violentos, Luciana Nascimento teve seu braço dilacerado.

A moça contou que o ataque mais recente aconteceu enquanto ela dava ração para o bichinho, que grudou em seu braço e, depois, em sua perna. Ela disse que foi solta por Thor após alguns minutos, mas seus membros já estavam cheios de machucados. “A casa [ficou] ensanguentada, e eu praticamente desmaiando por conta da dor”, contou.

Além do pet, Luciana também é dona de Nina, que tem 4. Ela vive com os bichinhos e suas duas filhas, de 22 e 26 anos. A moradora de São Vicente relatou que, para preservar a vida das herdeiras, tem que mantê-las em quartos separados do bichinho.

De acordo com Luciana,o gato é agressivo desde seu primeiro ano em casa. Ela revelou já ter tentado alternativas para acalmá-lo, mas não obteve sucesso. Luciana afirma que Thor já passou por diversos especialistas, que recomendaram de sessões de Reiki a eutanásia.