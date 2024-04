Faustão: Hospital diz que não há previsão para novo boletim médico | A TARDE

Após supostos rumores de uma piora no estado de saúde do apresentador Faustão, de 73 anos, o Hospital Israelita Albert Einstein não confirmou os boatos e disse que não há previsão para um novo boletim médico.

A informação foi divulgada pela coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, neste sábado, 30. A unidade de saúde disse ainda que entrará em contato com a equipe clínica que cuida do apresentador.

Faustão está internado no Hospital, após realizar o transplante de rim devido ao agravamento de uma doença renal crônica. Os problemas renais se agravaram após um episódio de insuficiência cardíaca enfrentado pelo apresentador, que ocorreu em agosto de 2023, quando Faustão foi hospitalizado em 5 de agosto e, posteriormente, submetido a um transplante de coração no dia 27 do mesmo mês.

A última atualização sobre seu estado de saúde aconteceu no dia 22 de março. No comunicado, a unidade de saúde disse que Faustão respira sem a ajuda de aparelhos, está consciente e conversa normalmente.