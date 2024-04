Faustão segue internado, consciente e se recupera, indica Hospital | A TARDE

Após ser submetido a um transplante de rim (meses depois de passar por um transplante de coração), o apresentador Faustão segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, 22, o hospital informou que o apresentador respira sem a ajuda de aparelhos, está consciente e conversa normalmente.

O hospital também informou que Faustão já se recupera em um apartamento da unidade e que está sendo submetido a sessões de hemodiálise, aguardando a adaptação do novo órgão até a recuperação da função renal.

No dia 14 de março, a equipe do apresentador informou que o novo rim ainda não estava funcionando, de forma que Fausto Silva precisou passar por um processo de embolização para “resolver questões linfáticas”, que poderiam ser responsáveis pelo atraso.

À CNN, a nefrologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Luiza Ferrari, explicou que um órgão antes de ser doado, é conservado em uma caixa térmica para manter a temperatura adequada e que esse pode ser um dos motivos que podem fazer um órgão transplantado funcionar.

“A demora para o funcionamento decorre do tempo de isquemia fria. O órgão doado sofre alteração de perfusão, temperatura, pressão e o atraso é mais comum no doador falecido, pois, geralmente, esse doador estava em outro hospital e leva um tempo até o órgão ser transportado para o hospital do receptor”, explica.

A internação se dará, segundo Ferrari, até que o órgão doado funcione adequadamente. Para receber alta, além do funcionamento adequado do rim transplantado, o paciente precisa apresentar queda do valor da creatinina em exames laboratoriais e ultrassom do novo órgão dentro da normalidade.

“Isso pode levar, em média, de 5 a 7 dias [depois que o novo rim passa a funcionar adequadamente]”, afirma a especialista.