Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi denuncia assédio

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, denunciou nas redes sociais um seguidor que lotava sua caixa do Instagram com mensagens sexuais. Ela expôs o nome do homem, assim como os comentários que ele enviava.

"Vocês consideram isso um assédio?? Provavelmente esse post não vai ficar no ar muito tempo, mas eu gostaria de expor esse ser humano @alexcamposfreire porque tudo tem limite! E é bom para vocês verem o que uma mulher passa diariamente com “homens” Vamos denunciar esse perfil? Vcs me ajudam?", escreveu.

Carol recebeu quase cinco mil comentários. Muitos defenderam a influencer. "Como funciona a mente de um ser humano assim? Que loucura", disse um. "Não esquenta cabeça Carol… Deleta e bloqueia. … Não vale a pena… Este 'tipo' é o que mais tem na internet", falou outro. "Totalmente deselegante esse cidadão,se é que se pôde chamar de cidadão. Têm que denunciar, é assédio explícito", continuou mais um.

No entanto, muitos homens atacaram Carol, dando a entender que a culpa seria dela por postar fotos de biquíni nas redes: "Você posta foto pelada, você quer o q?", disparou um. "Posta foto sensual e acha que o cara vai te chamar pra ir pra igreja ?! Deixa de mimimi", falou ouro.

Algumas mulheres ficaram revoltadas com os comentários. "Pois eu acho que tem outros aqui nesses comentários que deveriam ser denunciados tbm", disse uma. "Ler os comentários aqui eh pior ainda do que as DM do cara. Tem como não", lamentou outra.