Fintech some com quase R$ 1 bilhão de clientes em todo Brasil

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Com operações no Distrito Federal e em São Paulo, a fintech Naskar Gestão de Ativos Ltda., com cerca de 3 mil clientes, interrompeu as atividades e deixou investidores desesperados. Estima-se que a empresa tenha captado mais de R$ 900 milhões de pessoas em todo o Brasil.

A empresa tem quatro sócios: Marcelo Liranco Arantes, Rogério Vieira, José Maurício Volpato e o ex-jogador de vôlei Maurício Jahu. Atualmente, a fintech chegou a ter sede no Distrito Federal e mantinha endereço fixo em São Paulo (SP).

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Em nota divulgada nesta sexta-feira, 8, a Naskar afirmou que sofreu uma “perda na base de dados” e prometeu normalizar a situação a partir da próxima semana.

“Após uma perda em nossa base de dados, estamos conduzindo um processo cuidadoso de auditoria. As equipes técnicas seguem atuando na estruturação das informações, e o processo de circularização junto aos clientes terá início ao longo da próxima semana”, afirmou a empresa.

Fintech some com quase R$ 1 bilhão

A empresa atuava com recursos de clientes oferecendo retorno de 2% ao mês, valor acima da média do mercado. Caso um cliente investisse R$ 1 milhão, receberia R$ 20 mil mensais pagos pela empresa, enquanto a fintech administrava o patrimônio aplicado.

Após 13 anos de atuação sem registros de problemas, a financeira começou a apresentar dificuldades no início desta semana. O pagamento previsto para segunda-feira, 4, não foi realizado.

Os sócios não atendem ligações, não respondem mensagens e não atualizam as redes sociais. Além disso, o aplicativo da empresa está fora do ar há dias.

Os clientes tentam entender o que aconteceu, enquanto cresce a suspeita de golpe entre os investidores.

Em um dos casos, um empresário afirma ter R$ 3,9 milhões investidos na Naskar. Um bancário teria R$ 2,3 milhões aplicados, enquanto um aposentado investiu R$ 1 milhão. Todos são moradores do Distrito Federal.