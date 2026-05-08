Rendimento médio do brasileiro chega a R$ 3.367 e bate recorde histórico

O rendimento médio mensal no Brasil foi de R$ 3.367 em 2025, o maior valor da série histórica da Pnad Contínua: Rendimento de Todas as Fontes, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciada em 2012. O indicador foi divulgado nesta sexta-feira, 8.

De acordo com o levantamento, o Brasil registrou alta de 5,4% em relação a 2024, quando o rendimento médio era de R$ 3.195, mantendo a recuperação após as perdas registradas durante a pandemia da Covid-19.

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O rendimento “real” considera valores ajustados pela inflação, o que garante a comparação ao longo do tempo em termos de poder de compra.

Em relação ao período pré-pandemia, o rendimento ficou 8,6% acima do nível registrado em 2019. Já na comparação com o primeiro ano da série, em 2012, a alta acumulada foi de 12,8%.

Recorde de brasileiros com renda

Cerca de 143 milhões de brasileiros tiveram algum tipo de renda em 2025, o equivalente a 67,2% da população. O número histórico representa avanço em relação a 2024, quando o percentual era de 66,3%. Na comparação com 2019, o aumento foi de 5,8 pontos percentuais.

Do total, 47,8% tinham rendimento proveniente do trabalho, o que corresponde a 101,6 milhões de pessoas.

Outros 27,1% recebiam renda de fontes como aposentadorias, pensões, programas sociais do governo, aluguel, seguros, bolsas de estudo e aplicações financeiras.

Renda do trabalho bate recorde

A massa de rendimento mensal do trabalho, soma de todos os rendimentos recebidos pela população, com valores corrigidos pela inflação, atingiu R$ 361,7 bilhões em 2025, o maior valor da série histórica. Em relação a 2024, houve alta de 7,5%, quando o total era de R$ 336,4 bilhões.

O resultado foi impulsionado pelo aumento do rendimento médio do trabalho, que subiu 5,7% e chegou a R$ 3.560 em comparação com 2024, além da expansão da população ocupada em 2025.