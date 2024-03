Flávio Dino toma posse como ministro do STF | A TARDE

O ex-ministro da Justiça Flávio Dino tomou posse nesta quinta-feira, 22, como novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mais de 800 convidados.

Dino substitui a ministra aposentada Rosa Weber. Ele é o quarto ministro empossado que foi indicado por Lula. Além dele, estão Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Também participaram da solenidade os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além de diversas outras autoridades.

Na cerimônia, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacou o currículo de Dino e disse que há pessoas de todas as visões políticas na posse, o que segundo ele é uma vitória da democracia e da civilidade.

"Agora é sem volta", disse o presidente do tribunal.