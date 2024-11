Foragido: ex-padastro é principal suspeito de matar enteado envenenado

Amigo de enteado do suspeito, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, também comeu o açaí envenenado e veio a óbito - Foto: Reprodução

O principal suspeito de matar por envenenamento os meninos Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, e Benjamin Rodrigues Ribeiro, de 7, permanece foragido. O pedido de prisão foi expedido na última semana, por homicídio qualificado.

O crime aconteceu no final do mês de setembro em Calvacanti, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com informação do Portal G1, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as crianças morreram ao ingerir um açaí envenenado fornecido pelo principal suspeito, Rafael da Rocha Furtado, 26 anos, ex-padrasto de Benjamin.

Inicialmente, acreditava-se que os meninos haviam comido um bombom envenenado. Além disso, o exame toxicológico de Ythallo confirmou que ele foi intoxicado com terfubós, substância encontrada no chumbinho, veneno de venda proibida.

De acordo com informação do O GLOBO em consulta no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), na última sexta-feira, 8, um mandado de prisão temporária foi expedido contra Rafael. O suspeito foi enquadrado por homicídio qualificado em pedido de prisão feito pela juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal da Capital.

Ainda de acordo com o g1, o padrasto teria buscado o enteado no colégio e dado o açaí envenenado para o menino. No caminho de casa, Benjamin ainda dividiu o alimento com o amigo, Ythallo, que morreu no mesmo dia que foi intoxicado, em 30 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Já Benjamin morreu em 9 de outubro, após passar dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea no Rio de Janeiro.