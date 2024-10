Menino de 6 anos morreu envenenado por chumbinho em bombom, diz laudo

Ythallo Raphael Tobias Rosa tinha 6 anos - Foto: Reprodução

O pequeno Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos, morreu envenenado por um bombom contendo chumbinho. Segundo o jornal Extra, a comprovação saiu através do laudo cadavérico. O doce foi dado por uma mulher no Rio de Janeiro em 30 de setembro.

Já nesta quarta-feira, 9, o menino Benjamim Rodrigues Ribeiro, de 7 anos, que também comeu um pedaço do chocolate, trocado com o amigo Ythallo por um pouco de açaí, morreu no hospital onde estava internado.

Analisando os resíduos gástricos retiradas do corpo de Ythallo, especialistas do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro identificaram a presença de grãos de cor amarronzada no estômago da criança.

Leia também:

>> Idosa conhecida como 'Vovó do tráfico' é presa por liderar organização

>> Com 218 passageiros e cinco pets, decola do Líbano 3º voo com brasileiros

>> Idosa morre carbonizada em cima da própria cama após incêndio

Envenenamento

No dia 30 de setembro, na Comunidade Primavera, no Bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio, uma mulher em uma motocicleta, usando luvas e capacete, ofereceu um bombom em uma embalagem plástica para Ythallo e para um primo dele. Este último não quis comer o chocolate, mas o primeiro tirou um pedaço do doce.

A outra parte da guloseima foi trocada com Benjamin por um pouco de açaí. Benjamim também comeu o doce. Pouco depois, as duas crianças começaram a passar mal.

As duas foram atendidas inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento de Del Castilho. Ythallo morreu na unidade de saúde. Benjamim foi transferido para o Hospital Miguel Couto e ficou em estado grave até morrer nesta quarta.