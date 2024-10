Com 218 passageiros e cinco pets, decola do Líbano 3º voo com brasileiros

Terceiro voo da FAB sai do Líbano com 218 resgatados a bordo - Foto: FAB/Divulgação

O terceiro voo de resgate brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano decolou na tarde desta quarta-feira, 9, de Beirute. A bordo da aeronave KC-30 do Governo Federal, 218 passageiros, entre eles 11 crianças de colo e cinco animais domésticos.

No percurso até o Brasil, haverá uma parada técnica em Lisboa, Portugal. A previsão é de que a chegada à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, ocorra nesta quinta-feira, 10, por volta das 7h30.

Quando esta terceira fase da Operação Raízes do Cedro for finalizada, o país vai alcançar a marca de 674 brasileiros e familiares resgatados, além de 11 animais domésticos.

A prioridade de composição das listas é para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Um trabalho de articulação que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e na Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da Força Aérea Brasileira (FAB).

A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram o interesse em retornar. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, avaliou que a operação no Líbano tem potencial de ser ainda maior do que a realizada ano passado em Israel, Cisjordânia e Gaza, quando cerca de 1.560 brasileiros e familiares, além de mais de 50 animais domésticos, foram resgatados da zona de conflito.

“É uma operação de grande vulto. Será maior do que foi a operação na Palestina, na Faixa de Gaza, em Israel no ano passado. As projeções e expectativas são maiores. Em torno de três mil pessoas estão em contato com a Embaixada do Brasil em Beirute”, disse Vieira. “Há um contato constante, um diálogo entre a embaixada e a comunidade brasileira. Um sistema por e-mail, WhatsApp, grupos que reúnem os brasileiros na região. São cerca de 20 mil em Beirute, arredores de outras cidades do Líbano e um número grande manifestou interesse em voltar”, completou o ministro.