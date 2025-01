Foragido que forjou a própria morte é preso após usar documento falso

Durante o período em que esteve foragido, ele foi localizado em diversas cidades do Brasil, como Fortaleza (CE) e municípios do interior da Bahia - Foto: Divulgação/PCDF

Lucas Ribeiro Bragança, de 29 anos, foi capturado na última sexta-feira, 17, após permanecer foragido e forjar a própria morte em 2021 para escapar das autoridades. Condenado a 16 anos de reclusão por homicídio qualificado, Bragança foi preso por equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf) e da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), após ser identificado cometendo crimes de estelionato com documentos falsos.

A prisão ocorreu em uma oficina mecânica em Samambaia. O crime que levou à condenação do acusado aconteceu em 2017, quando ele empurrou uma mulher na frente de um carro em Taguatinga. A vítima, que ficou hospitalizada por alguns dias, não resistiu aos ferimentos.

Em 13 de agosto de 2021, Bragança registrou um documento falso em Coribe, na Bahia, para simular sua morte. Ele assumiu a identidade de Felipe Lukas Damanti, obteve uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e utilizou a nova identidade para abrir contas bancárias, criar empresas e cometer crimes, incluindo estelionato e lavagem de dinheiro.

“Depois disso, ele falsificou a CNH, abriu contas bancárias e empresas novas. A partir daí, começou a cometer outros crimes, como estelionato e, após as nossas investigações junto à 33ª DP, conseguimos descobrir que ele estava vivo”, explicou o delegado Henry Galdino, diretor da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes-Corf).

A fraude foi descoberta em 2023, o que levou os investigadores a solicitar novamente a prisão preventiva. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio da 10ª Promotoria Criminal de Taguatinga, reverteu a extinção da punibilidade, obtendo um novo mandado de prisão contra Bragança.

Durante o período em que esteve foragido, ele foi localizado em diversas cidades do Brasil, como Fortaleza (CE), municípios do interior da Bahia e Caldas Novas (GO). Após buscas realizadas pelo Centro de Inteligência do MPDFT durante três meses, Bragança foi encontrado na semana passada, e sua prisão foi efetuada com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).