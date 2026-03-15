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Força Municipal armada começa a patrulhar áreas com mais roubos no RJ

Grupo é formado por 600 agentes, que passaram por mais de 500 horas de treinamento

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

15/03/2026 - 9:25 h

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Agente da Força Municipal treina uso de arma em exercício realizado durante a formação da divisão de elite da Guarda Municipal do Rio
Agente da Força Municipal treina uso de arma em exercício realizado durante a formação da divisão de elite da Guarda Municipal do Rio -

A prefeitura do Rio de Janeiro vai iniciar neste domingo, 15, as operações da Força Municipal, nova divisão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro criada para atuar em áreas com maior incidência de roubos e furtos.

A estratégia foi definida a partir de mapeamentos de locais onde os crimes ocorrem com mais frequência, permitindo direcionar o policiamento para pontos específicos da cidade.

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“O objetivo da Força Municipal é estar nas ruas para reduzir os índices de roubos e furtos nos horários específicos com grande incidência desses crimes”, afirmou Brenno Carnevale, secretário Especial de Segurança Urbana.

Agentes passaram por mais de 500 horas de treinamento

O grupo é formado por 600 agentes, que passaram por mais de 500 horas de treinamento.

As capacitações incluíram disciplinas como:

  • técnicas de abordagem
  • defesa pessoal
  • uso de armas
  • procedimentos operacionais

A formação foi supervisionada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a iniciativa é uma política municipal que complementa o trabalho das forças policiais estaduais.

Monitoramento com câmeras e GPS

Os agentes da nova divisão vão atuar equipados com câmeras corporais com gravação contínua. Além disso, cada guarda terá um GPS individual, permitindo que a central do Centro de Operações Rio acompanhe a localização das equipes em tempo real.

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Caso um agente se afaste por mais de 15 minutos da missão determinada, um alerta será emitido automaticamente para a sala de controle.

Equipamentos usados pelos agentes

Os guardas terão acesso a armamento letal e não letal durante as operações.

Entre os equipamentos estão:

  • pistola calibre 9 mm
  • spray de pimenta
  • gás lacrimogêneo
  • dispositivos de condução elétrica

O uso de armas de fogo será restrito a agentes concursados e servidores efetivos.

Missões definidas por mapeamento criminal

A atuação nas ruas será organizada por meio do chamado Quadro de Missão Dirigida (QMD).

Com base nesse sistema, os agentes receberão informações como:

  • trecho exato de patrulhamento
  • tipo de patrulha (a pé, moto ou viatura)
  • horários de maior incidência de crimes

O objetivo é direcionar o policiamento de acordo com as chamadas “manchas criminais”.

Primeiras áreas de atuação

As operações serão coordenadas a partir de três bases operacionais:

  • Base Litorânea
  • Base Norte
  • Base Oeste

No primeiro dia de atuação, a Força Municipal começará o patrulhamento em locais como Jardim de Alah, na Zona Sul, e regiões próximas à Rodoviária do Rio, ao Terminal Gentileza e à Estação Leopoldina, na área central.

As equipes serão formadas por duplas ou trios de agentes. Em áreas com grande fluxo de pessoas, o patrulhamento será feito a pé, para facilitar a identificação de atividades suspeitas.

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Tags:

Rio de Janeiro roubos segurança pública

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