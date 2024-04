Fugitivos de Mossoró: saiba detalhes da recaptura dos os ex-foragidos | A TARDE

Em pouco menos de dois meses, os ex-foragidos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fizeram várias artes para fugirem das miras das forças de segurança pública do Brasil. Uma delas envolveu uma viagem de barco por seis dias do Ceará ao Pará.

As informações foram divulgadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE) ao portal g1. Somente nesta quinta-feira (4), a dupla foi recapturada no Pará.

No último dia 18 de março, os dois deixaram o estado cearense em um barco pesqueiro rumo à Ilha de Mosqueiro, em Belém, onde chegaram no dia 24. Os comparsas de uma facção criminosa os ajudaram na missão.

Cerco fechado

Aproximadamente 500 agentes trabalharam na força-tarefa - os quais 111 pertenciam à Força Nacional. No geral, policiais federais, rodoviários, penais e militares do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará estiveram presentes na missão.

Juntamente com os dois alvos, outros quatro homens, supostamente membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), foram detidos. Eles estavam no comboio que tentava deslocar ambos do Pará.

Futuro

Deibson e Rogério devem voltar à Penitenciária Federal de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. A decisão foi tomada por autoridades da segurança pública da região, de acordo com informações do jornal O Globo.