Funcionário confessa ter desviado R$ 500 mil para jogar no ‘Tigrinho’

Homem procurou a polícia nessa sexta-feira, 1º - Foto: Reprodução | TV Globo

A Polícia Civil do Piauí está investigando um funcionário de uma empresa de Baixa Grande do Ribeiro, que não teve seu nome divulgado, por furto qualificado e associação criminosa. O homem procurou a polícia nessa sexta-feira, 1º, e contou ter desviado R$ 500 mil para jogar no ‘Tigrinho’, segundo o delegado responsável pelo caso.

Leia também:

>> Após denúncia, MP vê possível estelionato de Thaís Carla por divulgar 'Tigrinho'

>> Febre das bets dispara alarmes no Brasil

>> Uso de cartões de crédito está proibido para 'bets', diz associação

“Em um só dia ele chegou a depositar R$ 140 mil na plataforma, além de ter feitos empréstimos para alimentar o vício. Na delegacia já vêm ocorrendo alguns casos de pessoas cometendo crimes para alimentar o vício em jogos, mas nesse caso o destaque foi a vultosa quantia gasta”, contou o delegado ao g1 Piauí.

O funcionário disse à polícia que a parte usava a parte do dinheiro desviada por ele para jogar na plataforma de jogos ‘Tigrinho’, com a intenção de obter lucro. De acordo com o delegado, a investigação inicial já demonstrou que ele perdeu todas as apostas.

O crime foi denunciado pela empresa onde o jovem de 26 anos trabalhava havia 4 anos. A administração estima mais de R$ 600 mil desviados, mas o rapaz confessou o desvio de R$ 500 mil. As contas passarão por auditoria.

O investigado procurou a delegacia logo após a denúncia, para evitar ser preso, acompanhado de seu advogado, e disse que deseja colaborar com a investigação.

“Ele não ficou preso porque está colaborando com as investigações e vai responder por furto qualificado mediante abuso de confiança e associação criminosa, porque havia mais gente envolvida no esquema de desvio”, disse o delegado.

O jovem afirmou que tem interesse em devolver o dinheiro desviado e que já conseguiu ressarcir R$ 200 mil às vítimas.