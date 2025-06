Funcionários da Cacau Show são ouvidos pelo MPT por denúncias de abuso

Funcionários da Cacau Show denunciam empresa por abuso - Foto: Divulgação

Após denúncias feitas por ex-funcionários, o Ministério Público do Trabalho (MTP) em São Paulo, abriu um inquérito para investigar a Cacau Show, maior rede de franquias de chocolates do país. Funcionários atuais e que já saíram da empresa, relatam que a companhia funciona como um “seita” com rituais e abusos, como impedimento das funcionárias engravidarem, histórias de homofobia e gordofobia.

As denúncias tem como alvo central o CEO e fundador da empresa, Alexandre Tadeu Costa, conhecido popularmente como Alê Costa, que, segundo relatos, comandava cerimônias dentro do local de trabalho, cuja ausência seria um sinal de falta de comprometimento com a empresa.

Além disso, a denúncia formal ao MTE aponta outras situações, como gordofobia, “com humilhações públicas e discriminação estética que afetam a autoestima e saúde mental das vítimas”; homofobia, “com relatos de perseguição e piadas ofensivas direcionadas a pessoas LGBTQIA+”; e assédio moral e sexual, “promovido por superiores hierárquicos e, em muitos casos, ignorado ou acobertado pela direção da empresa”.

Resposta do CEO

O fundador e CEO da empresa, Alê Costa, emitiu um comunicado aos colaboradores, dizendo para que os mesmos “não se deixem levar por boatos”.

Confira a nota na íntegra:

"Nos últimos dias, algumas informações envolvendo a Cacau Show circularam na mídia e nas redes. Queremos deixar claro para vocês: rejeitamos qualquer acusação que vá contra nossos valores. Nossa história sempre foi construída com base em confiança, seriedade e respeito por cada pessoa que faz parte da nossa jornada.

Temos muito orgulho do que construímos e seguimos com coragem, ética e compromisso, para continuar com nosso propósito.

Entendemos a responsabilidade que temos com cada família.

Seguimos firmes, com seriedade e verdade no coração. Sabemos quem somos, o que fazemos e o impacto transformador do nosso trabalho. Por isso, pedimos que não se deixem levar por boatos e informações distorcidas.

Tenho certeza que ao final dessa turbulência sairemos mais fortes e unidos do que nunca, sempre com a verdade que nos cabe.

Com carinho, Alê Costa.”