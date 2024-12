Fuzil, carabina e granada são apreendidos com CAC

Arsenal foi encontrado na casa de CAC - Foto: Reprodução Uol

Um arsenal, que incluía um fuzil, duas carabinas, granada e mais de 350 munições de diferentes calibres foi encontrado no apartamento de um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) em Pinheiros, bairro nobre na zona oeste de São Paulo, na sexta-feira, 6.

Leia também

>> Filha do pastor Valdemiro Santiago escapa de sequestro

>> Dois homens são mortos e um baleado durante briga de bar na Bahia

Os armamentos foram apreendidos durante ação da Polícia Militar que resultou na prisão de Marcelo Berlinck Mariano Costa, 31, após dar tiros da cobertura do prédio onde mora.

De acordo com o Uol, ao chegarem no local da ocorrência, agentes da Rota ordenaram que o atirador saísse com as mãos para cima. O CAC não atendeu a ordem dos policiais e atirou em direção à porta do imóvel. Os tiros atingiram as portas de outros dois vizinhos, mas ninguém se feriu.

GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e usou granadas para arrombar a porta do imóvel onde estava o atirador. O atirador então acabou sendo detido com o auxílio de um cão policial.

Após a captura, ficou com escoriações no braço esquerdo e precisou ser levado a um hospital. Ele permanece internado sob escolta policial. Após vistoria no imóvel, os agentes encontraram substância aparentando ser cocaína. O material será periciado.

O atirador foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo e porte ou posse ilegal de arma de uso restrito.