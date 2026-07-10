Gás do Povo de julho será liberado nesta sexta; saiba como receber

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Cerca de 9 milhões de famílias em todo o país poderão retirar, nesta sexta-feira, 10, a recarga gratuita do botijão de gás pelo programa Gás do Povo. O benefício é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e pode ser retirado diretamente nas revendas credenciadas que aderiram ao programa.

Para receber a recarga, o responsável familiar deve comparecer a uma das cerca de 25 mil revendedoras participantes e realizar a validação eletrônica por meio de uma das seguintes opções:

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Cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha;

Cartão de débito da conta CAIXA, mediante senha;

CPF, com código de validação enviado para o celular cadastrado na CAIXA.

Antes de ir ao local, os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga e consultar as revendas credenciadas pelos seguintes canais:

Site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS);

Aplicativo Meu Social;

Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;

Portal Cidadão CAIXA;

Central CAIXA Cidadão, pelo telefone 0800 726 0207.

Quem tem direito?

Os vales-recarga são disponibilizados sempre no dia 10 de cada mês, respeitando a quantidade de botijões a que cada família tem direito ao longo do ano.

A frequência do benefício varia de acordo com o número de integrantes da família registrados no Cadastro Único:

Famílias com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses;

Famílias com quatro ou mais integrantes recebem um vale a cada dois meses.

Como as revendedoras participam?

A Caixa também é responsável pela adesão das revendas de gás ao programa. Para participar, as empresas precisam estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente pessoa jurídica na Caixa e utilizar a maquininha Azulzinha como meio de pagamento.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas sobre o Gás do Povo, os beneficiários podem entrar em contato pelos seguintes canais: