BRASIL
Gás do Povo de julho será liberado nesta sexta; saiba como receber
Cerca de 9 milhões de famílias em todo o país poderão retirar
Cerca de 9 milhões de famílias em todo o país poderão retirar, nesta sexta-feira, 10, a recarga gratuita do botijão de gás pelo programa Gás do Povo. O benefício é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal e pode ser retirado diretamente nas revendas credenciadas que aderiram ao programa.
Para receber a recarga, o responsável familiar deve comparecer a uma das cerca de 25 mil revendedoras participantes e realizar a validação eletrônica por meio de uma das seguintes opções:
- Cartão com chip do Bolsa Família, mediante senha;
- Cartão de débito da conta CAIXA, mediante senha;
- CPF, com código de validação enviado para o celular cadastrado na CAIXA.
Antes de ir ao local, os beneficiários podem verificar se têm direito ao vale-recarga e consultar as revendas credenciadas pelos seguintes canais:
- Site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS);
- Aplicativo Meu Social;
- Aplicativo Benefícios Sociais CAIXA;
- Portal Cidadão CAIXA;
- Central CAIXA Cidadão, pelo telefone 0800 726 0207.
Quem tem direito?
Os vales-recarga são disponibilizados sempre no dia 10 de cada mês, respeitando a quantidade de botijões a que cada família tem direito ao longo do ano.
A frequência do benefício varia de acordo com o número de integrantes da família registrados no Cadastro Único:
- Famílias com dois ou três membros recebem um vale a cada três meses;
- Famílias com quatro ou mais integrantes recebem um vale a cada dois meses.
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Como as revendedoras participam?
A Caixa também é responsável pela adesão das revendas de gás ao programa. Para participar, as empresas precisam estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente pessoa jurídica na Caixa e utilizar a maquininha Azulzinha como meio de pagamento.
Canais de atendimento
Em caso de dúvidas sobre o Gás do Povo, os beneficiários podem entrar em contato pelos seguintes canais:
- Telefone 121;
- Plataforma FalaBR;
- SAC CAIXA: 0800 726 0101.