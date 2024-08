Governo dos EUA doa mais de R$ 270 milhões para o Fundo Amazônia

Desde a retomada do Fundo Amazônia, os novos contratos de doação somam aproximadamente R$ 1,4 bilhão - Foto: MICHAEL DANTAS

A Diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o contrato para uma nova doação do governo dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia, no valor de US$ 47 milhões, equivalentes a R$ 270 milhões.

O valor completa a entrega inicial de US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões) ao Fundo e faz parte do compromisso de US$ 500 milhões assumido pelo presidente Joe Biden em abril de 2023.

De acordo com a embaixada americana, Biden continua em diálogo com o Congresso dos EUA para assegurar o financiamento restante destinado ao Fundo Amazônia e a atividades relacionadas até 2028.

Desde a retomada do Fundo Amazônia, os novos contratos de doação somam aproximadamente R$ 1,4 bilhão, além de intenções de doações no valor de cerca de R$ 3,1 bilhões, conforme o câmbio atual.

O Fundo Amazônia destina-se ao apoio não reembolsável a iniciativas de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, bem como à conservação e ao uso sustentável da Amazônia Legal. Até 20% dos recursos podem ser direcionados ao desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em países tropicais.