Governo Federal destina R$ 2,5 bilhões para mobilidade e transporte

- Foto: Divulgação

O Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, confirmou o aporte de mais de R$ 2,5 bilhões em novos projetos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Os recursos são destinados à melhoria da mobilidade urbana e à renovação da frota de transporte público, visando modernizar o sistema e reduzir a emissão de poluentes nos centros urbanos.

De acordo com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, os investimentos buscam integrar infraestrutura e qualidade de serviço. "Nosso objetivo é que a infraestrutura seja um meio para se chegar a um transporte público de qualidade, com mais conforto, segurança e agilidade para a população", afirmou o secretário.

Infraestrutura e modais

Cerca de R$ 459 milhões serão aplicados em quatro propostas de infraestrutura voltadas para a fluidez do trânsito. Os municípios de Anápolis (GO), Imperatriz (MA), Campina Grande (PB) e Nossa Senhora do Socorro (SE) receberão intervenções que incluem:

- Construção e reforma de terminais de passageiros;

- Implantação de corredores exclusivos de ônibus e ciclovias;

- Instalação de Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e modernização de abrigos.

Renovação de frota

A maior fatia dos recursos, aproximadamente R$ 2,06 bilhões, vai ser concentrada na renovação de frotas. Catorze propostas foram habilitadas para a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos e menos poluentes.

Cidades como Rio de Janeiro (RJ), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB) e municípios baianos como Ilhéus e Porto Seguro vão ser beneficiados com ônibus elétricos e veículos com tecnologia Euro 6, que segue padrões rigorosos de controle de emissões.

Com a medida, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (Semob) reforça o papel do transporte coletivo como um eixo estratégico para o desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil, consolidando a agenda de descarbonização do setor.