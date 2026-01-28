ATENÇÃO
Iemanjá: transporte no Rio Vermelho será reforçado; veja o que muda
Ônibus e BRT terão frota reforçada e horários ampliados
Por Ane Catarine
Quem pretende ir ao bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para o Desfile dos Palhaços no sábado, 31, ou para a Festa de Iemanjá na segunda-feira, 2, deve ficar atento às mudanças no transporte público.
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), montou um esquema especial para garantir mais segurança e conforto no deslocamento do público.
Entenda as mudanças
Para atender ao público durante os dois eventos, a gestão municipal vai reforçar a operação do transporte coletivo, com ampliação de frota e de horários.
Ao todo, serão usados:
- 12 veículos da frota reguladora para o sistema convencional
- 6 veículos para o BRT Salvador
As linhas de ônibus convencionais que atendem à região do Rio Vermelho terão frota ampliada e horários estendidos, com parte da operação seguindo até a madrugada.
O BRT Salvador contará com reforço na linha B2, que liga a Estação Rodoviária ao Rio Vermelho, na altura da Praça Mestre Bimba. A linha B2 vai operar excepcionalmente até as 23h30 saindo da Praça Mestre Bimba e também da Estação Rio Vermelho.
Táxis e mototáxis
A Semob também organizou pontos específicos de embarque e desembarque para táxis e mototáxis durante os eventos.
Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho:
•Rua Monte Conselho, ao lado da Vila Caramuru
Festa de Iemanjá :
- Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Hospital Mater Dei (embaixo do Viaduto Rei Pelé);
- Rua da Paciência, em frente à Praia da Paciência;
- Rua Osvaldo Cruz, no Largo da Mariquita;
- Rua Marquês de Monte Santo, antes da entrada da Praia do Buracão.
