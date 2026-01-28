Menu
SALVADOR
ATENÇÃO

Iemanjá: transporte no Rio Vermelho será reforçado; veja o que muda

Ônibus e BRT terão frota reforçada e horários ampliados

Ane Catarine

Por Ane Catarine

28/01/2026 - 10:28 h | Atualizada em 28/01/2026 - 11:29

Festa de Iemanjá
Festa de Iemanjá -

Quem pretende ir ao bairro do Rio Vermelho, em Salvador, para o Desfile dos Palhaços no sábado, 31, ou para a Festa de Iemanjá na segunda-feira, 2, deve ficar atento às mudanças no transporte público.

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), montou um esquema especial para garantir mais segurança e conforto no deslocamento do público.

Entenda as mudanças

Para atender ao público durante os dois eventos, a gestão municipal vai reforçar a operação do transporte coletivo, com ampliação de frota e de horários.

Ao todo, serão usados:

  • 12 veículos da frota reguladora para o sistema convencional
  • 6 veículos para o BRT Salvador

As linhas de ônibus convencionais que atendem à região do Rio Vermelho terão frota ampliada e horários estendidos, com parte da operação seguindo até a madrugada.

O BRT Salvador contará com reforço na linha B2, que liga a Estação Rodoviária ao Rio Vermelho, na altura da Praça Mestre Bimba. A linha B2 vai operar excepcionalmente até as 23h30 saindo da Praça Mestre Bimba e também da Estação Rio Vermelho.

Táxis e mototáxis

A Semob também organizou pontos específicos de embarque e desembarque para táxis e mototáxis durante os eventos.

Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho:

•Rua Monte Conselho, ao lado da Vila Caramuru

Festa de Iemanjá :

  • Avenida Anita Garibaldi, em frente ao Hospital Mater Dei (embaixo do Viaduto Rei Pelé);
  • Rua da Paciência, em frente à Praia da Paciência;
  • Rua Osvaldo Cruz, no Largo da Mariquita;
  • Rua Marquês de Monte Santo, antes da entrada da Praia do Buracão.
Palhaços do Rio Vermelho
Palhaços do Rio Vermelho | Foto: Gaje/ Divulgação

x