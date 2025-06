Governo libera R$ 6 bilhões para saque-aniversário do FGTS; saiba como acessar

Pagamento do saque-aniversário começa nesta terça-feira - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Mais uma rodada de pagamentos do saque-aniversário extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi liberada pelo Governo Federal nesta terça-feira, 17, para mais de 8,1 milhões de trabalhadores.

O dinheiro fica disponível após uma mudança temporária nas regras da modalidade, que foram anunciadas em fevereiro deste ano.

O saldo FGTS ficou liberado para as pessoas os trabalhadores que optaram pela modalidade “saque-aniversário” e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025.

A primeira fase foi liberada em março, contemplando trabalhadores com até R$ 3 mil na conta.

Já nesta etapa, os saques foram autorizados pelos trabalhadores com valores superiores a R$ 3 mil de saldo.

Pagamentos bilionários

Nesta rodada, o total dos pagamentos alcançará a marca de R$ 6,4 bilhões e os saques serão escalonados de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores.

Nesta terça-feira, 17, o saque foi liberado para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, além daqueles que vincularam uma conta bancária ao aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal.

As próximas liberações estão previstas para acontecerem nesta quarta-feira, 18 e sexta-feira, 20.

Quanto será recebido?

De acordo com o governo, o valor médio para beneficiário será de R$ 7,7 mil. Com o pagamento sendo realizado por meio da conta cadastrada no aplicativo do FGTS até o dia 28 de maio.

Os que cadastraram a conta após este dia deverão comparecer a uma agência da Caixa, casa lotérica ou terminal de autoatendimento.

Qual o prazo para retirar?

As pessoas que estiverem aptas a receber o valor, deve retirá-lo até o dia 27 de julho. Após essa data, voltam a valer as regras originais do saque-aniversário.

O mesmo se aplica aos trabalhadores dispensados sem justa causa a partir de março deste ano, que optaram pelo saque-aniversário. Eles continuarão com o saldo retido, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. As demais regras do programa permanecem inalteradas.

Como acessar

Baixe o aplicativo do FGTS

Faça login com seus dados pessoais

Toque na opção de "Saque" e selecione a opção de "Saque-aniversário"

Preencha as opções com seus dados

Indique uma conta bancária para o recebimento dos valores

Clique em "Solicitar Saque" e acompanhe sua solicitação pelo app

Confira o calendário de pagamento