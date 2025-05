Governo vai usar IA para corrigir lições de alunos da rede estadual

As correções feitas pela ferramenta não influenciarão nas notas dos alunos durante o período de testes - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O governo de São Paulo iniciou um projeto experimental para aplicar inteligência artificial (IA) na correção de tarefas escolares de alunos na rede estadual. A iniciativa será realizada por meio da plataforma digital TarefaSP e será direcionada para estudantes do 8º ano do ensino fundamental e da 1ª série do ensino médio.

Segundo a Secretaria da Educação, o sistema de IA será responsável por avaliar cerca de 5% das atividades enviadas pelos estudantes. A proposta é que a IA funcione como um apoio aos professores, oferecendo devolutivas automáticas e imediatas aos alunos.

No caso das lições de casa, a resposta gerada pela IA será enviada diretamente ao estudante. Já nas redações, o conteúdo será revisado posteriormente pelos docentes.

As correções serão focadas em questões dissertativas de disciplinas como:

língua portuguesa;

matemática;

ciências;

química;

física,;

geografia;

história.

As correções feitas pela ferramenta não influenciarão nas notas dos alunos durante o período de testes.

Plataforma

A plataforma TarefaSP, em funcionamento desde 2023, já é utilizada por estudantes a partir do 6º ano do ensino fundamental. Com a integração da IA, o governo busca tornar o retorno pedagógico mais ágil e eficiente.

O secretário estadual da Educação, Renato Feder, destacou que a ferramenta está em fase inicial e que o volume de correções é pequeno. “Estamos testando com cautela. O professor continua sendo essencial no processo”, afirmou.

O projeto seguirá em fase de testes nos próximos meses e não tem data prevista para implementação definitiva.