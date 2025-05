Microsoft fecha parceria inédita com Elon Musk; saiba detalhes

Microsoft e Elon Musk tem parceria firmada - Foto: Divulgação | xAI

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 19, que estará anexando modelos da “xAI”, empresa de inteligência artificial ligada a Elon Musk, ao seu marketplace de IAs.

O modelo de IA apresentado pela xAI, o Grook 3, estará disponível na plataforma de computação da Microsoft, conforme foi dito no anúncio desta segunda-feira, 19.

As grandes empresas focadas em tecnologia, como Microsoft, Amazon.com e Google, disputam dia após dia para serem as principais plataformas onde aplicações para IAs são projetadas, testadas e aprovadas.

De acordo com a Microsoft, clientes do seu serviço de nuvem Azure, tem acesso a mais de 1900 modelos de IAs distintos, incluindo as da OpenAI, Meta e DeepSeek. Agora, com a adição dos modelos de Musk, seu plantel fica ainda mais robusto.

Quais modelos de Musk foram anexados?

Os modelos de IA de Elon Musk que foram anexados à nuvem da Microsoft, Azure AI Foundry, foram o Grok 3 e o Grok 3.

Adição Polêmica

O anúncio da anexação ocorre dias depois de uma das IAs de Musk dizer que um “genocidio branco” acontecia na África do Sul.

Em uma aparição durante a apresentação da CEO da Microsoft, Satya Nadella, Musk disse que seus programas buscam apresentar a “verdade com o mínimo de erros”, porém o mesmo disse que “alguns erros sempre serão cometidos”.

A empresa de Musk alegou que essas falas do Grok foram geradas por conta de uma “modificação não autorizada”, permitindo que ele fornecesse resposta que “violavam as políticas internas e os valores fundamentais da xAI”.