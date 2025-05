Saiba o que muda com parceria inédita entre Uber e Ifood

iFood e Uber firmam parceria - Foto: Divulgação

Uma parceria entre a Uber e o iFood foi aprovada nesta sexta-feira, 16, visando uma “troca de favores” entre os aplicativos. A parceria faz que usuários do iFood solicitem corridas de Uber pelo aplicativo do iFood, enquanto serviços de entrega do iFood também vão poder ser solicitados pelo app da Uber.

A parceria entre os dois aplicativos busca dar uma maior simplicidade para seus usuários, já que agora, as funções de ambos aplicativos podem ser solicitadas em somente um aplicativo.

Como vai funcionar?

No aplicativo da Uber, uma aba de “Delivery” vai refletir as opções de entrega do iFood. Já no aplicativo do iFood, uma nova aba de “Mobilidade” ficará disponível para solicitação de viagens como as da Uber.

“Estamos muito empolgados em unir forças com o iFood no Brasil”, afirmou Dara Khosrowshahi, CEO da Uber. “Hoje, apenas cerca de metade dos usuários usam as duas plataformas de maneira recorrente. Então, essa parceria representa mais um grande passo na nossa missão de ajudar as pessoas a irem a qualquer lugar e obterem qualquer coisa com um toque.”

"O iFood transformou a maneira de pedir comida e itens do dia a dia no Brasil, assim como a Uber mudou radicalmente a forma de os brasileiros se locomoverem. Agora, essa integração marca um grande avanço, com as duas empresas inovando juntas para oferecer uma nova forma de acessar serviços cotidianos”, afirma Diego Barreto, CEO do iFood. “Acreditamos que essa parceria vai impulsionar mais pedidos aos restaurantes, mercados, farmácias e conveniência em geral; gerar mais renda aos entregadores e motoristas e simplificar ainda mais a vida dos consumidores", conclui Barreto.