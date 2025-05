Trailer de GTA 6 foi todo capturado de um PlayStation 5

GTA VI tem trailer capturado inteiramente em um PlayStation 5 - Foto: Divulgação

Um dos jogos mais esperados dos últimos tempos sem dúvida é o GTA VI, que na última terça-feira, 6, recebeu seu segundo trailer, e, com ele, a confirmação do adiamento do lançamento para o dia 26 de março de 2026, a data anterior era para o final de 2025. O trailer foi muito elogiado por conta de seus gráficos, e a Rockstar, desenvolvedora do jogo, confirmou que o vídeo foi capturado inteiramente em um PlayStation 5.

Em uma publicação no seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a desenvolvedora Rockstar confirmou que o segundo trailer de GTA VI é uma mistura de cenas dentro do jogo, com cortes de gameplay. Somado a isso, a desenvolvedora disse que as capturas foram feitas em um PlayStation 5, sem mencionar qual versão do console em específico, Pro ou comum.

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on — Rockstar Games (@RockstarGames) May 7, 2025

“O segundo trailer de GTA 6 foi capturado inteiramente no jogo em um PlayStation 5, composto por partes iguais de jogabilidade e cutscenes”, disse o estúdio na rede social.