Empresas de cartão liberam que IAs façam compras digitais

Mastercard e Visa lançam permissão para compras com Inteligência Artificial - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mastercard e a Visa inovaram e lançaram, nesta terça-feira, 06, uma nova funcionalidade que permite que Inteligências Artificiais processem e realizem compras e pagamentos desde que o usuário dê permissão.

A Visa permitiu que o ChatGPT e outros chatbots utilizarem cartões armazenados para concluir pedidos, para isso ser feito, o usuário deve dar a permissão para que a compra seja finalizada.

Já a Mastercard lançou seu próprio agente de compras, nomeado Agent Pay. Segundo a empresa, ele pode fazer seleção de produtos com base em suas preferências e feedbacks. O software será capaz de fechar a compra e recomendar a melhor forma de pagamento.

Além disso, o ChatGPT também fez uma adição ao seu sistema, permitindo que os usuários possam encontrar e comprar produtos diretamente da ferramenta.

Como fazer comprar pelo Chat GPT:

Para comprar utilizando o ChatGPT, é preciso que se use um comando específico, chamado prompt, para atingir o resultado esperado. Veja um exemplo desse comando:

“Preciso comprar um(a) (nome do produto), me dê as melhores avaliadas no mercado, com um preço custo benefício, e com o direcionamento de como e onde pagar”