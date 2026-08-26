Grande capital planeja expansão do metrô e recebe propostas milionárias

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A Companhia de Metrô de São Paulo (Metrô SP) planeja uma expansão de linhas e já recebeu cinco propostas válidas de empresas interessadas em iniciar os estudos técnicos da linha 21-Vinho. As ofertas podem chegar até R$ 24 mihões.

A nova rota busca conectar a zona leste da capital paulista até Diadema, na região metropolitana.

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Vale ressaltar que a fase atual não se trata da contratação da obra, mas somente para contratar o anteprojeto de engenharia e o estudo de impacto ambiental do ramal.

É neste momento em que a primeira versão do traçado da linha é definida, visto que ela ainda pode passar por alterações em etapas futuras.

As propostas enviadas

A licitação escolherá a proposta mais barata e com melhor embasamento técnico. As ofertas recebidas variaram de R$ 14 milhões a quase R$ 24 milhões:

Consórcio Funcional Linha 21-Vinho (Tylin-Systra-Prime Engenharia): R$ 14.600.000,00;

Consórcio Setec-Geocompany-Walm-Engecorps: R$ 15.185.728,55;

Egis: R$ 15.956.261;

Consórcio Sener-Logit-JGP: R$ 23.515.221,99;

Consórcio Projetista Linha 21-Vinho (ARX Brasil, Themag Engenharia, Ettec Engenharia, Arquiteto Pedro Taddei e Associados, Metroeng e Multiplano Engenharia): R$ 23.820.969,14.

Linha deve ter mais de 20 km de extensão e 21 estações

O novo projeto de linha do metrô paulista está previsto para ter 23 km de extensão e 21 estações que passam por Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e pela zona leste da capital.

É esperado que a linha 21-Vinho tenha baldeação com as seguintes linhas:

10-Turquesa (já em funcionamento);

14-Ônix (ainda em projeto);

15-Prata (monotrilho da zona leste;

16-Violeta;

20-Rosa (também em etapa de projeto).

Possível trajeto da linha 21-Vinho - Foto: Divulgação

Tempo de trajeto deve diminuir em quase uma hora

Com a criação da nova linha, de acordo com o Metrô, o trajeto de Diadema até o Itaim Bibi, na zona oeste, deve reduzir de 1h28 para 31 minutos.

Já entre Diadema e São Caetano a previsão é passar de 40 para 17 minutos.

Transporte deve atender mais de 700 mil pessoas

Conforme o Metrô SP, é esperado que a nova linha atenda cerca de 740 mil passageiros diários durante os dias úteis.

“O projeto busca resolver a dificuldade de deslocamentos diretos entre regiões periféricas e reduzir a dependência de viagens que passam pelo centro”, afirma o Metrô, em nota. O objetivo, diz a companhia, é aliviar a sobrecarga das linhas 1–Azul e 2–Verde.a