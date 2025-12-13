Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Gratuidade na conta de luz: o que muda com as novas regras da Aneel

Principal alteração visa aumentar a fiscalização e a precisão na distribuição do benefício

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/12/2025 - 9:35 h
Conta de energia (ilustrativa)
Conta de energia (ilustrativa) -

Milhões de famílias de baixa renda no Brasil precisam estar atentas: a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) implementou mudanças cruciais nas regras da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

A principal alteração visa aumentar a fiscalização e a precisão na distribuição do benefício, exigindo que a titularidade da conta de energia esteja obrigatoriamente no nome de um membro da família beneficiária.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa atualização, aprovada pela Aneel após auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), entra em vigor para prevenir fraudes e assegurar que o subsídio chegue exclusivamente às famílias que preenchem os critérios de elegibilidade.

O foco na conformidade e no Cadastro Único

O cerne da nova regulamentação é criar uma correlação precisa entre o registro da conta de energia e o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para continuar usufruindo das tarifas reduzidas, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados cadastrais sempre atualizados em ambos os registros (CadÚnico e BPC).

Leia Também:

Justiça manda Enel religar energia depois de apagão e determina multa
Lula revela conversa com Trump sobre retirada de sanção contra Moraes
Você sabia? O recorde de maior praia do mundo é do Brasil

Desde julho de 2025, vale lembrar que famílias com consumo mensal de até 80 kWh já usufruem da gratuidade integral na conta de luz, conforme as diretrizes do programa.

Prazo para regularização e futuro dos descontos

As concessionárias e distribuidoras de energia foram notificadas e têm até o dia 31 de dezembro de 2025 para informar as famílias impactadas sobre a necessidade de regularização da titularidade e do cadastro.

As distribuidoras também serão responsáveis por enviar relatórios trimestrais sobre o andamento da regularização cadastral, garantindo que a Aneel possa supervisionar a diligência dos processos e os ajustes de endereço. A Agência espera uma atuação rigorosa para que apenas os consumidores elegíveis sejam atendidos.

Outra novidade é que, a partir de janeiro de 2026, o Desconto Social será expandido para oferecer tarifas reduzidas a famílias com renda per capita entre meio e um salário mínimo.

A expectativa da Aneel é que, com esses ajustes, o esforço contínuo para melhorar a gestão de subsídios beneficie cerca de 17,1 milhões de famílias de baixa renda no país até o final de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ANEEL TARIFA SOCIAL

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conta de energia (ilustrativa)
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Conta de energia (ilustrativa)
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Conta de energia (ilustrativa)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Conta de energia (ilustrativa)
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x