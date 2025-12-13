Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM LUZ

Justiça manda Enel religar energia depois de apagão e determina multa

Mais de 500 mil imóveis continuam sem luz neste sábado na Grande São Paulo

Redação

Por Redação

13/12/2025 - 9:12 h
Vendaval causou apagão em São Paulo.
Vendaval causou apagão em São Paulo. -

A Justiça de São Paulo determinou na noite de sexta-feira, 12, que a concessionária Enel restabeleça imediatamente o fornecimento de energia para os consumidores afetados pelo apagão que atinge a capital paulista e a região metropolitana. A decisão também prevê multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento.

Leia Também:

Tempestades: frente fria pós-ciclone avança e coloca Brasil em alerta
Coordenador da FUP lança Comitê Soberano e cita desmonte de setores
Mais um país aplica tarifaço de 50% em importações brasileiras

A ordem foi proferida pela juíza Gisele Valle Monteiro da Rocha, da 31ª Vara Cível do Foro Central, no âmbito de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Defensoria Pública.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os órgãos apontaram prestação “inadequada, ineficiente e descontínua” do serviço, após interrupções massivas iniciadas nos dias 9 e 10 de dezembro, que chegaram a afetar cerca de 2,2 milhões de unidades consumidoras. Na data do ajuizamento da ação, mais de 700 mil imóveis ainda estavam sem energia, mais de 50 horas após o início do evento climático.

Pela decisão, a Enel deve restabelecer a energia em até quatro horas, contadas da ciência da ordem, para unidades hospitalares e de saúde, eletrodependentes cadastrados, delegacias, presídios e equipamentos de segurança, creches e escolas, além de sistemas de abastecimento de água e saneamento, como instalações da Sabesp. Para os demais consumidores afetados desde 9 de dezembro, o prazo máximo fixado é de 12 horas, sob a mesma multa horária.

Segundo balanço das 7h30 deste sábado, 13, há ainda 519 mil imóveis na Grande São Paulo sem luz. O vendaval provocou quedas de árvores, cancelamentos de voos e desligamento de semáforos, causando inúmeros transtornos à população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ação civil pública Apagão Enel fornecimento de energia justiça de são paulo transtornos na população

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vendaval causou apagão em São Paulo.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Vendaval causou apagão em São Paulo.
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Vendaval causou apagão em São Paulo.
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Vendaval causou apagão em São Paulo.
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x