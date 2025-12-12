Tempestades: frente fria pós-ciclone avança e coloca Brasil em alerta

Nordeste pode ser impactado com tempestades - Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE

Uma nova frente fria volta a trazer chuvas intensas para praticamente todo o Brasil a partir desta sexta-feira, 12, após o ciclone extratropical que atingiu o Sul dar lugar a pouco mais de 36 horas de sol e calor. Os resquícios do sistema associado ao ciclone ajudam a formar uma nova área de instabilidade, agora reforçada por um corredor de umidade mais organizado.

O Meteored apontou que o aumento das instabilidades não se limita ao Sul. Regiões do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste também entram em estado de atenção devido ao avanço de nuvens carregadas e ao risco de tempestades ao longo do dia.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No Sul, a frente fria fortalece a formação de tempestades, especialmente após uma semana de volumes que ultrapassaram 200 mm em apenas 48 horas. O oeste do Paraná já registra chuva forte, descargas elétricas e chance de granizo desde o início da manhã. Pela tarde, os maiores acumulados devem ocorrer no oeste catarinense e no noroeste gaúcho. Na divisa entre Paraná e Santa Catarina, o acumulado pode superar 100 mm somente nesta sexta.

A frente fria também avança pelo Sudeste e Nordeste. A manhã começa com céu parcialmente nublado em áreas do Sudeste e do interior nordestino, enquanto o tempo permanece fechado nas demais regiões. As instabilidades ganham força ao longo do dia, com risco de tempestades em Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí.

No Centro-Oeste e no Norte, o tempo fechado predomina. A frente fria provoca chuvas intensas desde cedo no sul do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, leste do Pará e noroeste do Amazonas. À tarde, as chuvas se espalham, mantendo risco de temporais isolados em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins.