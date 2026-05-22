Grávida, modelo denuncia abuso sexual cometido por obstetra

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Karen Seabra fez um relato grave em seu perfil do Instagram. Grávida, a modelo e personal stylist revelou que foi abusada sexualmente por seu médico obstetra, que a acompanhava durante a gestação.

Segundo ela, o profissional passou a fazer comentários de cunho sexual e exames de toque de maneira inadequada ao longo das consultas de pré-natal. “Quando eu chegava lá, ele falava: ‘essa barriga marcando, hein? As pessoas vão saber o que você anda fazendo’”, contou.

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Mãe de primeira viagem, ela revelou que o médico fazia exames de toque em todas as consultas e ela achava ser um procedimento padrão, mas conversando com outras pessoas percebeu a gravidade da situação.

“Ele mandava eu colocar o roupão, deitar na maca e fazia os exames. Pegava na minha barriga, no meu peito e fazia o exame de toque em todas as consultas”, afirmou.

“Eu tentava ignorar, porque eu não estava preparada para lidar com isso agora. Não esperava viver isso durante a gestação. Infelizmente, a mulher não tem um momento de paz, nem na gestação”, completou.

Sangramentos anormais e denúncia

Em seu relato, Karen também contou que sempre saia machucada após realizar a consulta com o médico, apresentando alguns sangramentos anormais. “Eu sempre saía sangrando, um sanguinho rosa, e sentia cólica por causa do desconforto”.

Em uma das idas ao consultório, o profissional introduziu dois dedos nela sem aviso prévio. “No que eu gritei e falei ‘ai, o que é isso? Tá me machucando’, ele não parou. Continuou fazendo o movimento enquanto olhava para o meu rosto”, relatou.

Por fim, ela afirmou que o vídeo servia como um alerta para outras mulheres e que denunciou o caso ao hospital onde era atendida pelo agressor e ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.