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EDIÇÃO ESPECIAL

Mega-Sena de R$ 300 milhões movimenta apostas em todo o país

Concurso especial de 30 anos não acumula

Andrêzza Moura
Por
Apostas podem ser feitas até este sábado, 23
Apostas podem ser feitas até este sábado, 23 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A chance de mudar de vida pode estar a apenas seis números de distância. Os brasileiros têm até as 22h deste sábado, 23, para apostar no concurso 3.010 da Mega-Sena - edição especial que celebra os 30 anos da loteria. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões.

O sorteio acontece neste domingo, 24, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e pelo canal oficial no YouTube.

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Diferente dos concursos tradicionais, a Mega 30 anos não acumula. Isso significa que, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

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As apostas podem ser feitas presencialmente nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa, aplicativo oficial disponível para Android e iOS ou ainda pelo Internet Banking da Caixa. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6.

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