Mega-sena e Lotofácil: greve da Caixa impede resgate de R$ 400 milhões

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A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, iniciada em 10 de setembro, continua sem previsão de encerramento e já afeta ganhadores de prêmios de diferentes loterias. Ao todo, os valores que aguardam resgate ultrapassam R$ 400 milhões.

Entre os principais prêmios está o da Lotofácil da Independência, que teve 72 apostas vencedoras no prêmio principal, com cerca de R$ 4,4 milhões para cada ganhador.



Outro destaque é uma aposta de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, que acertou sozinha as seis dezenas da Mega-Sena e levou mais de R$ 101 milhões.

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Prazo para retirar o prêmio

De acordo com as regras da Caixa, ganhadores de prêmios superiores a R$ 2.428,80 precisam comparecer a uma agência do banco para fazer o resgate. O prazo previsto é de 90 dias após a data do sorteio.

Com a paralisação dos funcionários, porém, existe uma dúvida entre os ganhadores sobre como ficará a contagem desse prazo enquanto as agências estiverem afetadas pela greve.

Saúde Caixa é principal ponto de impasse

O principal ponto de divergência nas negociações entre os funcionários e a Caixa envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica destinado aos empregados da instituição.

Atualmente, os trabalhadores contribuem com 3,5% do salário-base, além de uma cobrança mensal de R$ 480 por dependente.

Para dependentes com idade entre 24 e 27 anos, o valor informado é de R$ 800 por mês.

Enquanto as negociações não avançam e a greve continua, os ganhadores dos prêmios milionários aguardam uma definição sobre o atendimento nas agências e o prazo para retirada dos valores.