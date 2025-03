Guarda Municipal é preso por tentativa de homicídio após confusão em bar

Homem foi levado para a Delegacia de Itatiaia onde o caso foi registrado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um guarda municipal foi preso após ser suspeito de tentar matar pessoas em um depósito de bebidas no bairro Jardim Itatiaia, em Itatiaia (RJ). A situação teve início, na noite de segunda-feira, 17, quando um homem se aproximou de policiais militares em patrulhamento na região e informou que o suspeito entrou no local de forma agressiva, começou a ofender os presentes e os ordenou a deixar o estabelecimento. Quando as vítimas estavam saindo, o guarda municipal efetuou um disparo contra elas.

Imediatamente, os policiais realizaram buscas no bairro e localizaram o suspeito, que confessou ter efetuado o disparo. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre .45, três carregadores e 24 munições com o acusado.

O homem foi levado para a Delegacia de Itatiaia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Após a prisão, ele foi transferido para a Casa de Custódia, em Volta Redonda. A Prefeitura de Itatiaia emitiu uma nota lamentando o ocorrido e aguardando os resultados das investigações.